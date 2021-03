Maia Morgenstern, reacție la mesajul insultător afișat la mitingul AUR antivaccinare: Nu aveți voie să vă folosiți de simbolurile Holocaustului pentru derizoriul ambițiilor voastre!

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) a stârnit din nou furia opiniei publice după ce, la ultimul miting împotriva vaccinării la care au participat parlamentari de-ai săi a fost afișat un mesaj care asociază vaccinul cu gazarea evreilor din al Doilea Război Mondial. Pe pancarta în cauză se putea citi „Vakcin Macht Frei”, o parafrază după inscripția “Arbeit Macht Frei” (”Munca te face liber”) pusă deasupra intrării în lagărul de la Auschwitz.

O reacție a avut și Maia Morgenstern. „Nu aveți voie să vă folosiți de simbolurile mele dureroase, de simbolurile Holocaustului, pentru derizoriul ambițiilor voastre!”, a scris actrița, într-o postare pe Facebook.

Morgenstern a povestit că a fost la Auschwitz. Nu i s-a dat voie să filmeze decât între cele două garduri de sârmă ghimpată, dar într-o pauză de filmare a mers peste tot și a găsit chiar și numele bunicului său trecut pe o listă.

„Am fost la Auschwitz. Am filmat acolo. Între cele două garduri de sârmă ghimpată. Doar pentru atât am primit permisiunea. În altă parte nu am avut voie.

Și am înțeles cu toții: prea devenise fostul lagăr un fel de teren de joacă pentru oricine și orice trăznăi cu pretenții de mare producție cinematografică. Prea devenise locul acela, încărcat de durere și groază, îmbibat de lacrimi și durere, un fel de pașaport sigur, o adeverință, o garanție pentru premiile și onorurile viitoare: facem film despre ororile lagărelor de exterminare și avem deschisă calea către cea mai adevărată emoție și empatie.

Asta e sigur. Auschwitz e un loc încărcat cu emoție vie, cu durere neatinsă. Auschwitz e un simbol al suferinței necurmate, al atrocităților inimaginabile, al dezastrului.

Am trecut și eu pe sub poarta aia. Am citit și eu literele alea. Am… Și eu.

Într-o pauză de filmare, am mers pe acolo. Peste tot.

Mi-am găsit bunicul acolo: un nume, un număr într-o listă.

Am avut curajul să-l caut.

Am crezut că mă voi prăbuși, am crezut. Nu.

În gură, gust de cenușă. Ochii uscați. Fără lacrimi. Fără gânduri”, a scris Maia Morgenstern, în postarea sa de pe Facebook.

Fără a invoca vreun nume sau vreun partid, actrița a transmis apoi un mesaj care nu lasă loc interpretărilor: „De aceea, nu vă dau voie să dați de-a dura semnele mele. Nu aveți voie să vă folosiți de simbolurile mele dureroase, de simbolurile Holocaustului, pentru derizoriul ambițiilor voastre!”.

