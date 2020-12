Maia Sandu: „Vizita președintelui Klaus Iohannis de la sfârșitul acestui an este o vizită importantă pentru țara noastră și sperăm să însemne primul pas într-o colaborare de durată și productivă”

Președinta-aleasă Maia Sandu a avut luni o întrevedere cu ambasadorul României la Chișinău, Daniel Ioniță, iar la finalul întâlnirii a declarat, printre altele, că vizita președintelui Klaus Iohannis de la sfârșitul acestui an „este una importantă” pentru Republica Moldova.

Maia Sandu, despre vizita președintelui Klaus Iohannis în Republica Moldova

„Am accentuat necesitatea de a restabili cooperarea bilaterală firească între România și Republica Moldova și de a intensifica cooperarea moldo-română în mai multe domenii, pentru ca cetățenii să simtă beneficii cât mai curând. După cinci ani de la ultima vizită a Președintelui României în Republica Moldova, vizita președintelui Klaus Iohannis de la sfârșitul acestui an este o vizită importantă pentru țara noastră și sperăm să însemne primul pas într-o colaborare de durată și productivă între țările noastre”, a declarat Maia Sandu, care anunța anterior că se pregătește vizita lui Klaus Iohannis la Chișinău, fără a preciza însă când aceasta ar putea avea loc, potrivit Deschide.md.

Maia Sandu a câștigat finala alegerilor prezidențiale din Republica Moldova în 15 noiembrie, în dauna pro-rusului Igor Dodon, președinte în exercițiu, pe care îl învinsese anterior și în primul tur de scrutin. Victoria Maiei Sandu a fost salutată de cancelariile spațiului euroatlantic, iar Președintele României s-a numărat printre primii șefi de stat care au felicitat-o pe candidata pro-europeană.

„Am avut o discuție cu doamna președinte ales Maia Sandu, ieri (n.r. - 16 noiembrie), imediat după ce am aflat rezultatul îmbucurător. Am felicitat-o pe doamna Sandu și la invitația dominiei sale am promis că voi face o vizită în Republica Moldova. Cu premierul am discutat la foarte puțin timp, la o oră după acea convorbire și am început să căutăm soluții pentru un nou pachet de sprijin care va fi cu siguranță necesar pentru Republica Moldova”, a afirmat președintele Klaus Iohannis, în timpul unei conferințe de presă susținute în 17 noiembrie.

Administrația Prezidențiale anunțase încă din 16 noiembrie că Președintele României a felicitat-o telefonic pe Maia Sandu și va efectua o vizită oficială în Republica Moldova.

„Președintele României, domnul Klaus Iohannis, a transmis Președintelui ales al Republicii Moldova, doamna Maia Sandu, în cadrul unei discuții telefonice din această dimineață, felicitări din partea României și a sa personal pentru victoria covârșitoare obținută în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din data de 15 noiembrie 2020. Președintele României și Președintele ales al Republicii Moldova au convenit în cadrul discuției că obiectivul principal în relația bilaterală îl reprezintă extinderea și aprofundarea Parteneriatului Strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova dintre cele două state, în beneficiul direct al tuturor cetățenilor Republicii Moldova. În acest scop, un prim pas îl va reprezenta vizita oficială pe care Președintele României, domnul Klaus Iohannis, o va efectua în Republica Moldova în perioada următoare, la invitația doamnei Președinte Maia Sandu, după preluarea mandatului prezidențial”, preciza Administrația Prezidențială.