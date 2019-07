Premierul moldovean Maia Sandu, la București: Avem mare nevoie de sprijinul României (VIDEO)

Premierul Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat marți, în cadrul conferinței de presă comune cu președintele Klaus Iohannis, că țara sa are mare nevoie de sprijinul României.

„Sunt onorată să revin la București, de data aceasta în calitate de prim-ministru al Republicii Moldova. Îi mulțumesc președintelui Klaus Iohannis pentru această invitație, pe care am acceptat-o cu mare plăcere. Aceasta este prima mea vizită oficială pe linie bilaterală, după preluarea mandatului și reflectă convingător importanța și interesul pe care noul Guvern al Republicii Moldova le acordă relațiilor speciale și privilegiate cu România, dezvoltate în cadrul parteneriatului strategic pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. Avem mare nevoie de sprijinul României, mai ales că ne leagă nu doar interese economice comune, ci și un fundament istoric, cultural și valoric comun. Din păcate, moștenirea regimului oligarhic din Republica Moldova este foarte grea pentru cetățenii noștri.

BOMBĂ ÎN SHOWBIZ! BIETUL FUEGO! A AJUNS NUMAI PIELE SI OS! IRINA LOGHIN E ÎN STARE DE ȘOC (GALERIE FOTO)

Aceștia au distrus economia țării, au transformat instituțiile statului în afaceri personale și au izolat Republica Moldova pe plan internațional. Avem încrederea că România va rămâne alături în calitate de aliat de bază”, a declarat Maia Sandu, în conferința de presă de la Palatul Cotroceni.

Premierul de la Chișinău a mai precizat că Republica Moldova se află în plin proces de ”curățare” a instituțiilor statului.

”Suntem în proces de curățare a instituțiilor statului. Aducem oameni independenți la conducerea instituțiilor judiciare pentru a implementa reformele. Suntem în proces de recuperare a statului pentru că statul a fost subordonat unor interese de grup. (...) Am solicitat sprijin din partea României, inclusiv consiliere la nivel înalt. Agenda europeană a Republicii Moldova este linia directoare a relațiilor noastre cu România. Activitatea pro europeană va guverna activitatea Guvernului de la Chișinău.

Am reiterat interesul pentru o serie de acțiuni comune: reabilitare școli și grădinițe, proiecte în domeniul trasportului, alimentare cu apă. Am sublinat că realizarea acestor proiecte va consolida și mai mult parteneriatul srategic dintre România și Republica Moldova.

LIDIA BUBLE, GOALĂ PUȘCĂ LA DUȘ! RĂZVAN A PRINS-O ÎN FAPT! AVEM IMAGINI COMPROMIȚĂTOARE (GALERIE FOTO)

Noi recunoaștem că procesul de aderare este unul delicat. De multe ori puterea s-a declarat pro aderare, dar acțiunile au fost contrare. Acum este important să recâștigm încrederea instituțiilor europene. Ne dorim ca nivelul de trai al cetățenilor și guvernarea să fie la nivelul țărilor din Uniunea Europeană", a mai spus Maia Sandu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.