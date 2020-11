Majorarea pensiilor cu 40% și creșterea salariilor profesorilor a ajuns azi pe masa CCR

Zi decisivă astăzi pentru majorarea pensiilor cu 40% și pentru creșterea salariilor profesorilor. Curtea Constituțională (CCR) dezbate miercuri sesizarea guvernului depusă împotriva celor două proiecte votate în Parlament. Majoritatea PSD a forțat în Parlament majorarea pensiilor cu 40% începând de la 1 septembrie, deși Guvernul Orban a decis majorarea acestora cu doar 14% din lipsă resurse.

De asemenea, judecătorii CCR vor dezbate și amânarea pentru anul viitor a creșterii salariilor profesorilor: legea prevedea că acestea trebuiau majorate de la 1 septembrie, guvernul a amânat pentru 2021, iar PSD a forțat, de asemenea în Parlament, revenirea la data de 1 septembrie.

Atât modificările la majorarea pensiilor, cât și cele privitoare la salariilor profesorilor au fost operate de guvern prin ordonanța de urgență de rectificare bugetară adoptată în luna august.

În sesizările depuse la CCR, Guvernul arată că Parlamentul a ignorat exigențele de previzibilitate a legii și perspectivele evoluției situației bugetului consolidat și a economiei generale,

Abrogarea unor articole din ordonanța de rectificare prin care Guvernul a majorat punctul de pensie de la 1 septembrie nu duce automat la aplicarea legii inițiale atâta vreme cât nu au fost emise dispoziții tranzitorii.

O problemă principală pe care o invocă Guvernul este cea potrivit căreia parlamentarii nu au identificat sursele clare de finanțare a majorărilor propuse, necesare pentru a acoperi cheltuielile urmărite și care să reflecte principiul echilibrului bugetar, potrivit dispozițiilor constituționale.

Odată cu intrarea în vigoare a OUG 135/2020, noua valoare a punctului de pensie respectiv de 1.442 de lei s-a aplicat de la data de 1 septembrie 2020, la valoarea maximă pe care o permite bugetul de stat. Aplicarea majorării punctului de pensie la 1.775 de lei așa cum a modificat legiuitorul și majorarea salariilor profesorilor ar presupune „un necesar de finanțare din fonduri publice de 11,2 miliarde de lei în anul 2020, respectiv 1,06% din PIB și 34,3 miliarde de lei în anul 2021 (reprezentând 3,05 % din PIB).

Or, execuția bugetului general consolidat în primele luni ale anului 2020 a înregistrat un deficit de 45,17 miliarde de lei, respectiv 4,17% din PIB.

Ministrul Muncii: ”Pensiile vor crește și anii viitori”

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunțat că pensiile vor crește și în anii ce urmează, dar în funcție de posibilitățile bugetare, pe care până la finalul anului le va analiza împreună cu ministrul Finanțelor.

„Acest guvern este corect, este o echipă formată din oameni corecți. Pensiile vor crește și anii viitori. Vor crește în funcție de posibilitățile bugetare și ministrul Finanțelor ne va da la finalul anului o situație clară a încasărilor la buget pentru anul în curs. Noi am făcut o creștere în acest an, un an dificil, extraordinar de dificil și cred că și eu și cei care ne urmăresc văd ceea ce se întâmplă în acest moment în România, în Europa, peste tot în lume, acolo unde economia este afectată în mod evident și încasările la buget suferă. Prin urmare, noi am decis să facem totuși o creștere a pensiei în limita posibilităților bugetare, deși nicio țară membră a UE nu a făcut acest lucru pentru că s-au temut de imposibilitatea de acoperire a acestor costuri și pentru că ele însele, țările respective, au fost profund afectate de efectele pandemiei. Noi am înțeles nevoile pensionarilor și am făcut această creștere”, a precizat ministrul Violeta Alexandru.