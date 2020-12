Majoritatea miniștrilor din Guvernul Cîțu își preiau portofoliile joi (VIDEO)

Majoritatea miniștrilor din Guvernul Cîțu își preiau, joi, portofoliile de la predecesorii lor. Ei au depus jurământul miercuri seară, la Palatul Cotroceni, în prezența președintelui Klaus Iohannis, iar apoi au avut o mică ședință de guvern, în care prim-ministrul Florin Cîțu a prezentat priorităţile pentru următoarea şedinţă, care va avea loc săptămâna viitoare.

Liberalul Lucian Bode deja a preluat portofoliul Internelor de la colegul său de partid, Marcel Vela. În Cabinetul anterior, Bode a fost ministru al Transporturilor.

