Liderul grupului Popularilor Europeni în Parlamentul European, Manfred Weber, face apel la Guvernul Dăncilă să retragă candidatura lui Ioan Mircea Pașcu pentru funcția de comisar european interimar, în locul lăsat liber de Corina Crețu, devenită eurodeputat.

Într-un mesaj publicat pe Twitter, liderul grupului PPE dă exemplul Estoniei care a a luat decizia să nu o mai propună pe Kadri Simson pentru funcția de comisar interimar.

”Apreciem decizia guvernului estonian de a nu propune un comisar interimar pentru perioada rămasă până la finalul mandatului, evitând o inacceptabilă risipă din banii plătitorilor de taxe. Cere acum guvernului român să facă același lucru. Procesul de aprobare trebuie stopat”, a scris Weber, pe Twitter.

Liderul grupului PPE, apel la Guvernul Dăncilă: Manfred Weber cere retragerea candidaturii lui Ioan Mircea Pașcu la postul de comisar interimar

We welcome the Estonian government’s decision to not present an interim Commissioner for the remainder of the mandate, avoiding an unacceptable waste of taxpayers' money. We now call on the Romanian government to do the same. The approval process @Europarl_EN should be stopped.