Candidatul PPE la şefia Comisiei Europene: De ce România nu mai e în primul rând al deciziilor? Interesele Guvernului sunt cele ale lui Dragnea, nu ale României (VIDEO)

Manfred Weber, candidatul Partidului Popular European la preşedinţia Comisiei Europene, consideră că România nu mai e în primul rând al deciziilor europene din cauza Guvernului PSD-ALDE, care nu e preocupat de interesele țării, ci de interesele lui Liviu Dragnea.

”România nu mai e văzută în primul rând al deciziilor europene, cu toate că România e una dintre cele mai importante ţări proeuropene. E o tragedie că România nu mai e în primul rând. Ştiţi motivul? De vină e Guvernul de acum. Interesele Guvernului sunt cele e ale liderului lor (Liviu Dragnea), nu ale României“, a declarat Manfred Weber la summit-ul PPE, desfășurat sâmbătă la București.

Totodată, Weber a transmis un mesaj de respect pentru cei care ies în stradă. Până şi judecătorii din România arată că ceva nu merge bine, a mai remarcat el. În opinia lui Weber, la nivelul Uniunii Europene trebuie să existe un fel de mecanism obligatoriu pentru statul de drept. (Detalii AICI)

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.