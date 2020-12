Manfred Weber, liderul grupului PPE din Parlamentul European, îi urează succes lui Ludovic Orban în alegeri: Sunt sigur că va continua să modernizeze și să reformeze România în interesul cetățenilor săi

Președintele grupului PPE în Parlamentul European, Manfred Weber, a transmis un mesaj de susținere pentru liderul PNL, Ludovic Orban, și partidele din grupul popularilor europeni în contextul alegerilor parlamentare care vor avea loc, duminică, în România.

„Mult noroc Ludovic Orban și partidelor din cadrul PPE la alegerile parlamentare care au loc în acest weekend în România. Ludovic Orban a fost un lider puternic în timpul crizei COVID și sunt sigur că va continua să modernizeze și să reformeze România în interesul cetățenilor săi”, a scris Manfred Weber într-un mesaj publicat pe Facebook.

Românii sunt așteptați, duminică, 6 decembrie, la urne, pentru a alege membrii viitorului Parlament.

Urnele se vor deschide, în țară, la ora 7.00, iar procesul de votare se va desfășura până la ora 21.00.

Manfred Weber, liderul grupului PPE din Parlamentul European și urează succes lui Ludovic Orban în alegeri: Sunt sigur că va continua să modernizeze și să reformeze România în interesul cetățenilor săi

Good luck to @LudovicOrbanRO and @EPP parties in this weekend’s parliamentary elections in Romania. Ludovic Orban showed strong leadership in the COVID crisis & I am sure he will continue to modernize and reform in the interest of its citizens. #alegeriparlamentare2020 pic.twitter.com/RKSMmYUlmp