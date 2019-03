Manfred Weber: Respect pentru cei care ies în stradă! Chiar şi judecătorii din România ne arată că ceva nu merge bine (VIDEO)

Manfred Weber, candidatul Partidului Popular European la preşedinţia Comisiei Europene, a declarat că vrea să transmită un mesaj de respect pentru cei care ies în stradă. Până şi judecătorii din România arată că ceva nu merge bine, a mai remarcat el. În opinia lui Weber, la nivelul Uniunii Europene trebuie să existe un fel de mecanism obligatoriu pentru statul de drept

”Primul meu mesaj este un mesaj de respect faţă de cei care îşi exprimă opiniile şi ies în stradă pentru a şi le exprima. Pentru nivelul european, avem foarte multe posibilităţi de a garanta că atunci când o ţară vrea să se alăture UE există o serie de criterii înalte care trebuie întrunite înainte ca cineva să adere. Dar când cineva este deja membru al UE şi nu doreşte să respecte aceste principii care se doresc a fi garantate în UE, atunci nu avem prea multe instrumente de a garanta acest lucru. Chiar şi judecătorii de aici ne arată că ceva nu merge bine şi cred că pentru viitor UE trebuie să implementeze un fel de mecanism obligatoriu pentru statul de drept, pentru ca aceste principii fundamentale să fie garantate în UE. Nu există încă un astfel de mecanism şi cred că toată lumea din Europa se aşteaptă la acest lucru. Nu e o împărţire între est-vest, nord-sud”, a afirmat Manfred Weber, la summit-ul PPE de la București, organizat de PNL.

Weber a insistat că toată lumea trebuie să ştie că statul lucrează fără corupţie, iar Justiția și presa sunt independente.

