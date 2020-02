Petre Manole, scrisoare pentru Adrian Zuckerman: "Un ambasador urmărește obiectivele și valorile comune, nu partizanate politice"

Deputatul PSD Petre Florin Manole i-a trimis o scrisoare deschisă ambasadorului american Adrian Zuckerman prin care îl critică pentru pozițiile politice adoptate. Parlamentarul îi transmite că în calitatea sa ar trebui să urmărească obiectivele și valorile comune și nu să fie "ambasadorul PNL".

Manole mai subliniază că "guvernele și ambasadorii vin și pleacă, dar România și SUA rămân" și îi cere să discute cu toate partidele pentru a avea o imagine corectă asupra situației din România.

Redăm mai jos integral scrisoarea lui Petre Florin Manole:

Excelența Voastră, Domnule ambasador Adrian Zuckerman,

Am citit intervenția pe care ați avut-o în data de 20 februarie la Forumul CEO AmCham. Sunt convins că mesajele pe care le-ați transmis au fost receptate de lideri politici, de jurnaliști, reprezentanți ai societății civile, de către români. De aceea, mie mi se pare oportun să expun public câteva aspecte despre ceea ce înseamnă pentru mine relația cu SUA, dar mai ales ce înseamnă pentru PSD și România relația cu SUA.

“Human rights and foreign policy” aceasta a fost tema programului Departamentului de Stat în cadrul căruia am fost, în 2010, la Washington. Pe mine mă interesa mai mult dimensiunea de human rights. Am învățat atunci, chiar din Capitoliu, despre diplomația și pragmatismul american în a dezvolta relații cu alte state și a promova teme legitime, precum drepturile omului. Era de asteptat ca, reîntors în țară, să continui să promovez tema drepturilor omului și să lucrez, ca ong-ist, cu instituțiile românești și partenerii noștri americani. Și asta am făcut, pentru că în asta credeam și cred încă și mai mult.

Apoi, pentru că am învățat politica de la National Democratic Institute for International Affairs, am început să înțeleg și despre foreign policy. Și de aceea, indiferent că am avut discuții cu Duane Butcher, Dean Thompson sau Hans Klemm sau că am mers la Women of Courage Award sau pe USS Ross, am știut că ceea ce ne unește sunt obiectivele și valorile comune. Nu în ultimul rând, ca parlamentar, am susținut și eu, ca toți ceilalți colegi din Parlament și din guvernul Partidului Social Democrat, proiectele care au dus la respectarea angajamentului de 2% pentru armată și achiziții de armament. Pentru România efortul financiar nu a fost simplu, fiindcă suntem o țară cu mari nevoi de investiții în educație și sănătate. Însă românii, cetățeni obișniți sau din administrație, politică sau diplomație, știu că trebuie să menținem niște angajamente și să păstrăm standardele.

Dar când vine vorba de standarde, mai ales în diplomație, am învățat câte ceva de la un diplomat român inegalabil și foarte respectat: Excelența Sa, regretatul ambasador Mihnea Constantinescu. Dumneavoastră nu l-ați cunoscut, dar noi, cei care am avut acest noroc, nu ni-l imaginam luând partea democraților sau a republicanilor. Pentru că, de regulă, un ambasador urmărește obiectivele și valorile comune, nu partizanate politice. Pentru că sunteți ambasadorul SUA, nicidecum al PNL, sunteți responsabil să păstrați nealterate imaginea bună și contribuția SUA la relațiile noastre bilaterale. Guvernele și ambasadorii vin și pleacă, România și SUA rămân. Cred, de asemenea, Excelență, că sunt importante discuțiile cu toate partidele politice democratice românești și că doar toate perspectivele vă vor putea da o imagine corectă și imparțială despre România.

Recent v-ați întâlnit la Parlament, într-o vizită oficială, cu președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, căruia i-ați adresat cuvinte de laudă și guvernărilor PSD și rolului jucat de formațiunea noastră în intensificarea relațiilor cu Statele Unite. Și nu este nimic anormal căci PSD a pus bazele parteneriatului strategic româno-american.

Indiferent de poziția subiectivă pe care ați avut-o în cadrul dezbaterii AMCham, vă spu n că demonizarea PSD trebuie să ia sfârșit pentru că PSD-ul de astăzi nu mai este PSD-ul de ieri. Ne reconectăm la societate, la familia europeană dar și menținem, susținem și promovăm valorile europene și pactul transatlantic.

Vă asigur, Excelența Voastră, că România, ca orice țară democratică, are nevoie de un echilibru politic și de o opoziție puternică. Noi suntem și vom fi acea opoziție la un partid cu denumire liberală care, culmea, nu-și dorește să guverneze sau care, la fel ca alții odinioară încearcă să abuzeze de poziția politică dominantă pe care o are. Noi am trecut prin această etapă și am învățat că excesele de orice fel se întorc împotriva ta. Nu vom mai accepta niciodată derapaje instituționale. Am reacționat ferm la cele 25 de OUG-uri date într-o singură noapte, înainte ca guvernul liberal să fie demis și vom reacționa la fel de ferm dacă, de exemplu, guvernul nu va respecta legea prin care trebuie mărite pensiile românilor. Vom apăra prin mijloace parlamentare și democratice, toate drepturile câștigate de către români în guvernările PSD.

Vreau să vă informez, Excelență, că în România corupția este identificată în toate spectrele politice, de la politicieni de stânga la cei de dreapta, iar exemplele le veți găsi singur foarte ușor. PSD va susține și lupta anticorupție și va repune pe agenda publică și respectarea drepturilor și libertăților românilor, pentru că acestea, așa cum am învățat în SUA, nu au culoare politică.

PSD este un promotor al relațiilor speciale cu Statele Unite și cred că România poate juca un rol important la nivelul NATO. Contribuția substanțială adusă de Partidul Social Democrat în privința aderării României la NATO, dar și în participarea țării noastre la eforturile de creștere a bugetelor alocate pentru apărare sunt repere care nu pot fi contestate. În acest sens, toate guvernările PSD au alocat resursele necesare pentru respectarea angajamentului de 2% pentru apărare.

Astăzi, România are nevoie în primul rând de stabilitate politică, nu de guverne interimare, nu de alegeri anticipate forțate. Dar sunt sigur că Statele Unite sunt un partener de încredere în demersul tuturor actorilor politici în a asigura un nivel de trai mai ridicat și bunăstare pentru români.

Cu considerație,

Petre-Florin Manole, Deputat al Partidului Social Democrat