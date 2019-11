Mara Mareș (PNL) și „Generația Altfel” au votat: „Haideți să facem România o țară unde normalitatea se afirmă, și nu se pune sub semnul întrebării”

Deputata PNL Mara Mareș a votat, duminică, și a lansat un apel pentru construirea unei țări în care „normalitatea se afirmă, și nu se pune sub semnul întrebării”.



„Haideți să facem România o țară unde normalitatea se afirmă, și nu se pune sub semnul întrebării. O victorie decisivă astăzi înseamnă o garanție a victoriei normalității în fiecare dintre zilele care vor urma.



Astăzi, Generația Altfel nu pune doar o ștampilă pe un buletin de vot, ci are șansa să scrie istorie! Haideți să o scriem împreună!



Haideți la vot!”, a scris Mara Mareș, pe pagina sa de Facebook.