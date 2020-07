Mara Mareș (PNL), despre intenția Parlamentului de a stabili data alegerilor generale: O chestiune imorală. Parlamentarii PSD știu că majoritatea nu vor mai prinde un nou mandat (VIDEO)

Deputata PNL Mara Mareș a vorbit, marți, în direct pe B1 TV, despre proiectul de lege adoptat luni de către Parlament, care prevede că legiuitorii sunt cei care vor stabili data de desfășurare a alegerilor generale, lasând practic Guvernul fără această prerogativă. Demnitara a subliniat că nu numai că este „o premieră” în cei 30 de ani de postdecembrism, dar inițiativa creează și premisele unui conflict de interese, având în vedere că „probabil” foarte mulți dintre parlamentari doresc să rămână cât mai mult timp în funcție, cum este cazul celor „de la PSD, care știu foarte bine că marea lor majoritate nu se vor mai regăsi pe listă”, fie nu vor câștiga un nou mandat.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.