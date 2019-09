Mara Mareș (PNL), despre Tăriceanu și Ponta: 'Este vorba de duplicitate, se fac că pleacă de la guvernare, se prefac că sunt în opoziție' (VIDEO)

Deputatul PNL Mara Mareș a vorbit, miercuri, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, despre mășcările de trupe de pe scena politică în contextul în care ALDE a ieșit de la guvernare și a anunțat că va colabora cu Pro România pentru susținerea unui candidat la alegerile prezidențiale.

Referindu-se la ce se întâmplă cu cele două formațiuni politice, Mara Mareș a vorbit despre ”o chestiune de oportunitate, nu de competență.

”E o chestiune de oportunitate, nu profesionalism, de competență, de bună-credință. Avem un ALDE care deținea a doua funcție în stat, președintele Sentului. S-a hotărât ca ALDE să plece de la guvernare. N-a plecat ALDE de a guvernare, a plecat doar Tăriceanu.

Tăriceanu a plecat, dar domnul Meleșcanu care este membru ALDE este propus de PSD la șefia Senatului. Este vorba de duplicitate, se fac că pleacă de la guvernare, se prefac că sunt în opoziție, dar, de fapt, lucrurile nu sunt deloc așa . Ce naște din pisică șoareci mănână. Ponta a fost candidatul PSD la prezidențiale, a fost premierul PSD. Poate să își imagineze cineva că dintr-o dată Ponta a venit la bună-credință și i s-au schimbat năravurile? Nu-i așa. Din nou, este vorba despre oportunism, de graba și dorința foarte mare de a ajunge la putere”, a declarat Mara Mareș.

În ceea ce privește moțiunea de cenzură, deputatul PNL a precizat că aceasta fva fi depusă în momentul în care va exista o siguranță că aceasta va trece.

”Pregătim moțiunea de cenzură, am dus negocieri cu toate partidele, inclusiv cu unii dintre parlamentarii PSD, individual, ca să semneze moțiunea de cenzură. Moțiunea o vom depune atunci când vom avea suficiente semnături, astfel încât să avem și o oarecare siguranță că moțiunea va trece, deoarece putem depune o singură moțiune de cenzură pe sesiune parlamentară, iar în această situație de criză politică, de blocaj aproape ar fi foarte periculos să o irosim.

Doamna Dăncilă încearcă să-i facă reproșuri președintelui Iohannis, dar nu vede propriile sale probleme. Doamna Dăncilă ar trebui să vină în Parlament, să ceară un vot de încredere, să nu se mai plângă că Iohannis o sabotează, pentru că nu este așa. Având în vedere că s-a schimbat componența politică a Guvernului, conform Constituției trebuie să se prezinte în Parlament, să ceară un vot de încredere, un vot de încredere care, la cum se arată astăzi lucrurile, nu are cum să treacă. La Senat, majoritatea este mai mult decât sighinașă, depind foarte tare de ALDE. La Cameră nu este chiar atât de grav, dar și acolo PSD a scăpat puterea din mână. Așadar, cred că din această teamă pe care o realizeză foarte bine doamna Dăncilă, încearcă cumva să întoarcă povestea împotriva președintelui Iohannis care nu face acum decât ceea ce îi spune Constituția”, a mai spus Mara Mareș.

