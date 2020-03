Mara Mareș (PNL): „Heiuș este în strânsă legătură cu Florin Cîțu. Activitatea Ministerului de Finanțe, în cazul unei învestiri, nu se va schimba” (VIDEO)

Deputata PNL Mara Mareș a explicat, marți, în direct pe B1 TV, că voturile de la audierile din comisiile de specialitate ale Parlamentului „sunt unele politice”, ce nu țin cont neapărat de performanța sau pregătirea miniștrilor propuși.

„Voturile din comisii sunt unele politice. Nu țin cont neapărat de performanța miniștrilor propuși, de pregătirea acestora, de ceea ce spun ei, ci de faptul că PNL este la putere și, desigur, votul merge împotrivă din acest aspect. N-am mai văzut același scandal cu care am fost obișnuiți în Comisia de buget-finanțe. Heiuș nu a trezit reacții atât de viscerale, cum o făcea Florin Cîțu, însă lucrurile nu înseamnă că s-au schimbat. Heiuș este în strânsă legătură cu Florin Cîțu. Activitatea Ministerului de Finanțe, în cazul unei învestiri, nu se va schimba. Nu cred că PSD va avea mai puține motive să țipe, dar din păcate țipetele lor nu sunt unele justificate”, a declarat Mara Mareș, în emisiunea moderată de Aneta Sângeorzan.

Demnitara a explicat că PNL își dorește ca „PSD să înțeleagă că nu ne putem juca de-a politica. Lucrurile sunt serioase. PNL dorește să constituie o majoritate parlamentară. Au avut loc negocieri politice, au loc în continuare. Rămâne să vedem până joi care dintre miniștrii propuși vor primi aviz negativ sau favorabil”.

