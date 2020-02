Preșdintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, își dorește implementarea în regiune a unui program de creștere a natalității.

Mai exact, Zetea (PSD) propune stimularea financiară a părinților.

Am facut o prima dezbatere publica a programului pentru cresterea natalitatii "Renasterea Maramuresului".

"La Miresu Mare, alaturi de domnul primar Ioan Maties, domnul viceprimar Tinc Gheorghe si domnele consilier judetean Moga Liliana si Roman Florica , am prezentat detaliile unui program judetean pentru incurajarea formarii de familii tinere si cresterea natalitatii in Maramures. Prin contributii cumulate ale Consiliului Judetean Maramures si ale consiliilor locale din judet putem aloca o suma de bani familiilor tinere la nasterea primului copil si apoi o serie de scutiri de taxe locale la nasterea celui de-al treilea. Conditia ar fi ca parintii sa aiba domiciliul in Maramires si sa fi avut un loc de munca stabil in ultimul an in judetul nostru.

Ne dorim promovarea valorilor Maramuresului, a familiei si ne dorim un semnal clar ca autoritatile locale maramuresene sunt alaturi si de cei plecati de acasa in Vestul Europei la munca. Un semnal ferm ca ne dorim sa revina acasa si facem eforturi pentru a oferi in Maramures un nivel de trai decent tuturor!

Multumesc Miresu Mare pentru reactia pozitiva la ideea organizarii unui referendum care sa convinga administratia centrala de la Bucuresti ca vocea noastra conteaza!", scrie Zetea pe Facebook.

Acesta a adăugat că ar exista și anumite condiționalități, legate de faptul că unul dintre părinți ar trebui să lucreze.

Referendumul ar putea avea loc odată cu alegerile locale, spune Zetea.

Încăd e la începuul lunii, Zetea a vorbit despre renașterea Maramureșului prin natalitate.

Numărul nașterilor în Maramureș nu depășește cifra de 5000.