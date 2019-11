Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene, a salvat de la pierdere 300 de milioane de euro. Vicepremierul Turcan: Guvernarea PSD bloca și întârzia proiecte (VIDEO)

Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene, a reușit să evite pierderea a 300 de milioane de euro, prin suplimentarea fondurilor europene cu 500 de milioane de euro, pentru a acoperi cota de confinanțare a proiectelor, a afirmat, joi seară, în direct pe B1 TV, vicepremierul Raluca Turcan, care a precizat că banii europeni recuperați vizează programele mari de infrastructură din sectorul apă-canal.



„Există două surse pe care un model liberal de guvernare le pune pe masă. Una este aceea a folosirii banilor europeni, și până în momentul de față, în mai puțin de două săptămâni de guvernare, am recuperat 300 de milioane de euro, care riscau să fie pierduți din fonduri europene”, a subliniat vicepremierul, în emisiunea „Dosar de politician” moderată de Silviu Mănăstire.



În acest context, Raluca Turcan a acuzat vechea guvernare că a lăsat „proiecte blocate la sertar”, „întârziate”, „pentru că dacă se făceau, creșteau prosperitatea în localitățile respective și oamenii ar fi putut profita politic”.

