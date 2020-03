Ministrul Boloș a anunțat noile proiectele cu fonduri europene: Ajutor pentru angajați, vârstnici, asistenți social, spitale, întreprinderi mici și mijlocii (VIDEO)

Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene, a explicat luni, la debutul ședinței de guvern, măsurile pregătite la nivelul ministerului, cu bani europeni, în sprijinul oamenilor și firmelor afectate de epidemia de coronavirus.

Boloș a precizat că o parte din cheltuielile cu șomajul tehnic suportate de stat vor fi asigurate din fondurile europene: „O primă măsură, cea care a fost aprobată în ședința de Guvern de săptămâna trecută, e cea referitoare la șomajul tehnic. O parte din aceste cheltuieli, prin programul operațional Capital Uman, e în valoare de 300 de milioane de euro, într-o primă etapă. Pe măsură ce se vor efectua plățile, vom deconta. Așteptăm ca plățile să fie făcute, iar din luna mai, cum am convenit cu Ministerul Muncii, să trimitem deja primele cereri de rambursare la Comisie. Aceasta ar fi o primă măsură”.

