Marcel Boloș: Rezerva de aur a României sunt fondurile europene. De 3 ori a crescut absorbția acestor sume în timpul guvernării PNL (VIDEO)

Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene, a vorbit joi, la evenimentul de lansare a programului de guvernare al PNL pe 2021-2024, despre măsurile luate de liberali până acum pentru o mai bună absorbție a fondurilor europene. Boloș a declarat că oriunde pui degetul pe hartă găsești o localitate în care se desfășoară proiecte cu bani UE, iar acest lucru va fi chiar mai simplu din următoarea perioadă de programare, grație măsurilor luate de Guvernul Orban.

Marcel Boloș: Rezerva de aur a României sunt fondurile europene. De 3 ori a crescut absorbția în timpul guvernării PNL

Marcel Boloș, despre proiectele cu fonduri europene pentru România

„În capitolul 2 al programului de guvernare, un loc de cinste îl au fondurile europene. Asta deoarece Guvernul PNL recunoaște și are siguranța că singura sursă de dezvoltare și modernizare a României sunt fondurile europene. Am auzit de multe ori vorbindu-se de rezervele valutare ale României sau despre rezerva de aur a României, dar eu spun că rezerva de aur a României sunt fondurile europene. Pe ele trebuie să ne bazăm, ele ne deschid perspectiva ireversibilă spre modernizarea și dezvoltarea pe care le doresc atât de mult românii.

Am făcut numeroase vizite în teren alături de vicepremierul Raluca Turcan și nu a fost localitate pe care să o vizităm în care să nu existe proiect finanțat cu fonduri europene. Oriunde pui degetul pe harta României, găsești proiecte cu finanțare din fonduri europene. Aceasta e realitatea pe care o trăim și care ne duce spre standarde de viață mult mai bune, spre creșterea calitățilii vieții românilor.

Pe 4 noiembrie 2019, am pornit și am luptat în primă etapă cu riscul de dezangajare de pierdere a banilor și a trebuit să recuperăm 600 de miliaone de euro. Am reușit, în două luni, să încasăm la buget un miliard de euro.

Unde suntem azi, la 12 luni de guvernare PNL? 3,2 miliarde euro sunt încasați sau în curs de încasare prin documente pe care le-am transmis la CE, față de 1,1 miliarde de euro cât am avut la preluarea mandatului. De 3 ori a crecut absorbția de fonduri europene într-o perioadă prin care, prin muncă și responsabilitate, am ajuns la această performanță de care, vă spun sincer, suntem mândri.

Peste 2.000 de contracte de finanțare am semnat într-un an împreenă cu colegii din ministerul Dezvoltării și ministerul Agicuturii, în valoare de peste 10 miliarde de euro. Suntem pe locul 3 în UE. Așa ne dorim să ajungem și la partea de absorbție. Toate contractele vor fi pentru dezvoltarea României.

Ce am făcut? Digitalizare! Primarii nu trebuie să mai vină la București ca să semneze contractele de finanțare și nici beneficiarii nu se mai ocupă de cereri, semnături și ștampile. De acasă, de la birou, transmit simplu documentele.

Descentralizarea dezvoltării regionale sigur o vor simți primarii, oamenii, pentru că, începând din următoaea perioadă de programare, primarii și autoritățile de management vor putea decide soarta dezvoltării lor la nivel local.

Primarii care ne urmăresc acum știu că e posibil acum să-și pregătească proiectele de infrastructură, iar în următoarea perioadă de programare, să înceapă cu implementarea proiectelor.

Suntem în plin proces cu Comisia Europeană astfel încât primii bani respectiv 28,2 miliarde de euro să intre România începând cu următoarea perioad de programare. Începând cu primul an al viitoarei perioade de programare, România va fi în situația de a implementa proiecte”, a declarat Boloș.