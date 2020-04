Uniunea Europeană va deconta 100% achizițiile de echipamente medicale finanțate prin fonduri comunitare, astfel că guvernele naționale nu vor fi nevoite să mai asigure cota de cofinanțare, a anunțat ministrul Marcel Boloș, în debutul ședinței de Guvern de luni de la Palatul Victoria.

„Cu alte cuvinte, nu avem cofinanțare la partea de echipamente medicale, ceea ce degrevează bugetul de stat. Aceasta este vestea bună pe zona de sănătate și partea de echipamente medicale”, a afirmat ministrul Fondurilor Europene.

Măsurile anunțate de Marcel Boloș, după vestea că UE va deconta 100% achizițiile de echipamente medicale, fără cota de cofinanțare

Marcel Boloș a precizat că a inclus pe ordinea de zi un proiect de Ordonanță de Urgență, „care cuprinde un pachet de măsuri ce urmează a fi finanțat din fonduri europene”.

„O primă categorie de măsuri este pentru domeniul sănătății. Aici am avut, în cursul zilei de astăzi, o discuție cu domnul ministru al Sănătății, punctând două dintre măsurile principale pe domeniul de sănătate. E vorba de echipamentele medicale și cele de protecție medicală, unde după discuția cu dumnealui am adăugat și spitalele modulare, și containerele de logistică medicală”, a mai declarat demnitarul.

Întrebat de premier dacă orice entitate care achiziționează echipamente sau dispozitive medicale poate să solicite fonduri, Marcel Boloș a răspuns: „Chiar fac un apel pe această cale la toți cei care sunt implicați în procesul de achiziție a echipamentelor medicale. Echipamentele medicale se pot achiziționa de către unitățile sanitare, urmând ca mai apoi procesul de decontare din fonduri să se deruleze ulterior. Subliniez acest lucru, pentru ca toți cei care sunt implicați în această perioadă în tratamentul bolnavilor să nu aibă rețineri din acest punct de vedere, fiindcă noi vom asigura la timp procesul de decontare al acestor cheltuieli”.

