Marcel Boloș: Vârstnicii de peste 75 de ani cu pensii sociale vor primi tichete de masă electronice (VIDEO)

Marcel Boloș, ministrul Fondurilor Europene, a declarat, pentru B1 TV, că persoanele cu vârste de peste 75 de ani și care trăiesc doar din pensia socială vor beneficia, probabil din luna noiembrie, de tichete de masă electronice în valoare de 180 de lei. Pensionarii vor putea ridica bonurile de la primării și le vor folosi în restaurantele și cantinele înscrise în rețea. Boloș a dat asigurări că tichetele sunt foarte ușor de folosit, așa că bătrânii nu trebuie să-și facă griji. Iar dacă stau prea departe de cantine, asistenții sociali le vor veni în ajutor.

Ministrul Fondurilor Europene a anunțat, joi, că persoanele de peste 75 de ani, care beneficiază de pensia minimă garantată în valoare de 704 lei, vor primi tichete electronice de masă. Ei vor lua voucherele de la primării și le vor putea folosi la restaurantele și cantinele din rețeaua care le-a emis. Marcel Boloș a insistat că tichetele vor fi foarte ușor de folosit și a precizat că speră ca programul să se deruleze din 1 noiembrie.

„Inițiativa noastră a fost de a sprijini persoanele vârstnice, deci cei în vârstă de peste 75 de ani, oameni care au ajuns la această vârstă și care au pensia mică, de 700 de lei, care au un trai dificil. Am gândit acest voucher în limita a 180 de lei pe lună, în baza căruia pot să servească (SIC) o masă caldă la restaurantele și cantinele din rețeaua care emite aceste vauchere.

Tichetele acestea electronice sunt foarte simplu de utilizat, nu presupun nici utilizarea codului PIN. E un card pe care îl recunoaște terminalul restaurantului sau carantinei. Am luat în calcul utilizarea cardurilor și e forma cea mai simplă. Trebuie să-l aibă și să-l prezinte. Cititorul de card e cel care ia suma și rezolvă totul la nivel foarte simplu”, a declarat ministrul Fondurilor Europene, Marcel Boloș, pentru B1 TV.

