Marcel Ciolacu a anunțat că PSD va depune moţiune împotriva ministrului Economiei, Claudiu Năsui

Marcel Ciolacu, liderul social-democraților, a anunțat, miercuri seară, că PSD va depune o moțiune simplă și împotriva ministrului Economiei, Claudiu Năsui (USR-PLUS). Lui îi reproșează faptul că „a avut cont de administrator şi a putut să intervină” în procedura de alocare a ajutoarelor financiare din fonduri europene pentru întreprinderile mici şi mijlocii.

PSD a depus recent o moțiune simplă care l-a vizat pe ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu, tot de la USR-PLUS. Pe el l-au acuzat că a gestionat prost epidemia de coronavirus și că nu a luat măsuri pentru a preveni tragedia de la spitalul ”Matei Balș”. Moțiunea a picat miercuri.

„Domnu Năsui... au depus 27.000 de IMM-uri, 27.000 de companii româneşti au trimis dosare, hârtii, le-au cerut zeci de hârtii. A venit un ministru – e un om de bun simţ, dar funcţia l-a doborât – plus că există suspiciuni clare de măsluire. Prima oară le-au spus oamenilor: ”dom-le primii care accesează vor primii serviţi o regulă clară, corectă”: Au stat oamenii cu calculatoarele în mână, ca să acceseze primii, au fost serviţi ultimii, în ultimele 48 de ore, după ce domnul Năsui a avut cont de administrator şi a putut să intervină într-o procedură de selecţie pe bani europeni”, a declarat Marcel Ciolacu, la RTV, potrivit News.ro.

Întrebat dacă are vreo suspiciune că Năsui ar fi intervenit în alocarea fondurilor pentru IMM-uri, Ciolacu a răspuns: „Dar nu trebuie să o am eu, eu o să depun moţiune simplă, eu vreau să văd cum USR-ul nu va vota împotriva unui ministru pe care are suspiciune clară că există, a făcut un caz de corupţie”.

Liderul social-democraților a mai spus că „presupune” că DNA şi Oficiul de Luptă Anti-Fraudă s-au autosesizat în acest caz: „Eu mă mir că nu a descins DNA-ul într-un astfel de caz, când vorbim de bani europeni şi de o sumă atât de mare şi de 27.000 de companii care au fost blocate să aibă acces la acest program”.

Moțiunea depusă de PSD împotriva lui Vlad Voiculescu a picat

PSD a depus moțiune simplă și împotriva lui Vlad Voiculescu (USR-PLUS), ministrul Sănătății, dar aceasta a picat miercuri. 161 de deputați au votat împotriva moțiunii simple, iar 140 au votat ”pentru”.

Deputatul PSD Alexandru Rafila a declarat apoi că moțiunea ar fi trecut dacă votul era secret, deoarece nemulțumiri față de activitatea lui Voiculescu există și în rândul liberalilor.

„Aţi văzut că diferenţa la care a fost respinsă această moţiune a fost minimă şi, mai mult, a existat din partea majorităţii acea respingere a secretizării votului. Eu sunt convins că dacă se această secretizare a votului ar fi avut loc, mulţi dintre parlamentarii PNL şi chiar şi unii dintre cei din USR ar fi votat în favoarea acestei moţiuni şi cu siguranţă ar fi trecut”, a declarat Rafila.