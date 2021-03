Marcel Ciolacu a anunțat că PSD va depune, săptămâna aceasta, o moțiune împotriva ministrului Economiei, Claudiu Năsui (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat, luni, că social-democrații vor depune săptămâna aceasta, la Senat, o moțiune simplă împotriva ministrului Economiei, Claudiu Năsui (USR-PLUS).

„Am luat hotărârea să depune săptămâna asta, la Senat, moţiunea împotriva ministrului Năsui. Motivele le cunoaşteţi: blocarea Măsurii 3 din fonduri europene”, a declarat Ciolacu.

El a acuzat apoi că peste 400 de milioane de euro sunt blocate deoarece Năsui „şi-a făcut un cont de administrator în procedura de selectare a companiilor”.

„Suntem în Opoziţie, dar vom încerca să creăm majoritate”, a mai spus liderul PSD.

Sorin Grindeanu: Claudiu Năsui și-a bătut joc de antreprenorii români

Pe 22 februarie, Sorin Grindeanu, prim-vicepreședintele PSD, anunța că social-democrații vor depune o moțiune simplă împotriva ministrului Economiei, pentru că acesta „și-a bătut joc” de antreprenorii români.

„Am decis să depunem moțiune simplă împotriva ministrului Economiei, Claudiu Năsui, pentru ceea ce a văzut o țară întreagă, bătaia de joc la adresa antreprenorului român. În loc să îi ajute, el nu facem acum decât să blocheze un program de finanțare de 500 de milioane de euro. După dezbaterile de buget, vom face o moțiune simplă împotriva ministrului Economiei, Claudiu Năsui”, a precizat Sorin Grindeanu, la acea vreme.

Claudiu Năsui a depus plângere la DNA în scandalul privind granturile pentru IMM-uri

Reamintim că ministrul Economiei a decis să depună plângere penală la DNA în cazul suspiciunilor de fraudare la înscrierea companiilor pentru granturile dedicate IMM-urilor, așa numita Măsură 3 pentru investiții.

„Am arătat foarte transparent toate problemele şi am depus inclusiv o plângere penală in rem la DNA legată de suspiciuni de corupţie în acest caz, de comun acord cu domnul premier, Florin Cîţu", a declarat Năsui.

El a precizat că nu a intervenit în niciun fel în procesul de selecție, chiar dacă a avut acces pe platforma unde companiile realizau înscrierea: „Zilele în care am accesat-o au fost 29 de decembrie si 31 decembrie, înainte să fi fost vreo informație relevantă pe ea. Asadar, nici vorba de intervenit într-o procedură de selecţie. (...) Am vrut să vad fiecare pas din procedura de înscriere a IMM-urilor și să o optimizez, motiv pentru care am folosit platforma de câteva ori în două zile. Am urmărit să măresc ritmul de evaluare. Ca dovadă, ritmul de procesare a crescut ulterior eficientizării platformei de la 90 de dosare pe zi la peste 800 pe zi”.

Ulterior, Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România (CNIPMMR) a cerut ministrului Economiei să comunice care sunt acţiunile pe care le va întreprinde pentru deblocarea Măsurii 3