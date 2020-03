Marcel Ciolacu a dezvăluit ce a vorbit cu Ion Iliescu. Ce a transmis fostul lider PSD (VIDEO)

Marcel Ciolacu l-a sunat, marți, pe Ion Iliescu pentru a-l felicita cu ocazia aniversării zileid e naștere.

Președintele interimar al PSD le-a dezvăluit jurnaliștilor ce i-a transmis fostul lider al partidului.

"L-am sunat de dimineață și i-am urat multă sănătate. Am schimbat câteva cuvinte despre situația politică actuală, că e o situație încordată și că, întotdeauna, este așa. Cu alte cuvinte, mi-a transmis să nu mă plâng", a declarat Marcel Ciolacu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.