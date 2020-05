Marcel Ciolacu a explicat de ce nu a purtat mască în Parlament: Sub formă de glumă, am vrut sa transmit că am o suferință la nas. Am o deviație de sept depistată cu ocazia leșinului (VIDEO)

Marcel Ciolacu, liderul interimar al PSD, a declarat că luni, în Parlament, nu a purtat mască de protecție deoarece a vrut să transmită „în glumă” că are o afecțiune. Acesta a precizat că, după ce a fost pe punctul de a leșina într-o conferință de presă, a mers la un control medical și a aflat că are deviație de sept. Explicația vine după ce premierul Ludovic Orban a ținut să amintească faptul că purtarea măștii de protecție este obligatorie în spațiile publice închise și că Ciolacu și Ponta, care nu au respectat reglementarea la ședința de luni, pot fi amendați. Liderul social-democraților a mai precizat că nu se pune problema ca partidul pe care îl conduce să nu aprobe Hotărârea privind starea de alertă.

Marcel Ciolacu: „Am o deviațe de sept”

Marți, președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că nu a purtat mască de protecție la ședința parlamentară din ziua precedentă deoarece a vrut să transmită, în glumă, că are deviație de sept.

„Sub formă de glumă, am vrut să transmit că cu adevărat am o suferință la nas și... o să lămurim lucrurile. Am o deviație de sept depistată cu adevărat cu ocazia leșinului. Am făcut și acest control medical”, a afirmat Ciolacu.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.

Explicațiile vin după ce, lui Marcel Ciolacu și Victor Ponta, liderul Pro România, li s-a reproșat că nu au purtat măști în Parlament. Din această cauză, liderul deputaților PNL, Florin Roman, chiar a cerut în timpul ședinței dezinfectarea microfonului.

Ulterior, premierul Ludovic Orban a ținut să sublinieze că legea este pentru toți și că Ponta și Ciolacu ar putea fi amendați.

„Un comportament total incorect din partea unora care se pretind lideri. Ei se consideră deasupra legii și cred că doar cetăţenii obişnuiţi trebuie să respecte legea. E foarte ilustrativ pentru mentalitatea pe care o au în raport cu legea”, declarase șeful Guvernului, pentru B1 TV.

De luni, 18 mai, legea privind starea de alertă a intrat în vigoare, așa că nerespectarea noilor reglementări dispuse de autorități în această perioadă poate fi sancționată de forțele de ordine cu amenzi între 500 și 15.000 de lei. Inclusiv lipsa măștii este supusă sancțiunii. Obligativitatea purtării ei a fost anunțată de către președintele Klaus Iohannis încă din luna aprilie, când încă era în vigoare starea de urgență.

Amenda pentru cei care nu poartă mască este cuprinsă între 500 lei şi 2.500 lei.

Președintele interimar al PSD: „Vom aproba starea de alertă”

Luni, Guvernul PNL a aprobat o Hotărâre privind instituirea stării de alertă. Potrivit proiectului, aceasta se instituie pe întreg teritoriul ţării, începând cu data de 18 mai, pe o durată de 30 de zile. Actul urmează să ajungă în Parlament pentru aprobare.

„Vom aproba starea de alertă. Eu am spus ce o să facă PSD și de asta facem și Biroul Permanent Național. HG-ul cu starea de alertă e pe legea aprobată de Parlament. Cred că e suficient”, a punctat Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă i se pare oportună redeschiderea teraselor de la 1 iunie, iar din 15 iunie a restaurantelor și plajelor, liderul social-democraților a răspuns: „Specialiștii trebuie să ne spună când e oportun să se deschidă. Am văzut păreri și pro și contra ale specialiștilor din același Comitet”.

Reacția social-democratului, care este și președinte al Camerei Deputaților, vine după ce Răzvan Pârjol, secretar de stat responsabil cu turismul în Ministerul Economiei, a declarat că terasele se vor redeschide din 1 iunie, cu respectarea unor norme speciale, în timp ce restaurantele și plajele vor putea primi turiști din 15 iunie.