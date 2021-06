Marcel Ciolacu a făcut dezvăluirea. De câte voturi mai are nevoie PSD, pentru ca moțiunea de cenzură anti-Cîțu să treacă: „În locul lui Orban aș face un act de patriotism"

Moțiunea depusă de PSD în Parlament, împotriva Guvernului Cîțu, va fi votată marți, 29 iunie. Marcel Ciolacu, președintele social-democrat, a anunțat de câte voturi ar mai fi nevoie pentru ca moțiunea să fie validată.

Marcel Ciolacu a promis o mobilizare exemplară din partea PSD, pentru moțiunea de cenzură. Pentru a trece, social-democrații vor trebui să mai convingă încă 20 de parlamentari.

„PSD va fi prezent în integralitate mâine a moţiunea de cenzură. Era un singur parlamentar care are o boală incurabilă şi era sub tratament, dar vine la această moţiune. Am înţeles că tot grupul AUR este prezent.

Am discutat cu ei, nu avem un proiect politic, au anunţat public că vor vota moţiunea. Parlamentarii neafiliaţi au anunţat, presupun că vor fi voturi şi din grupul minorităţilor. Ar trebui 20 de voturi să vină şi din actualul arc guvernamental ca moţiunea să treacă”, a afirmat Marcel Ciolacu, luni la TVR 1.

Marcel Ciolacu: „Dacă aş fi în locul lui Orban, aş face un act de patriotism şi aş îndemna colegii să voteze această moţiune"

În opinia lui Ciolacu, Ludovic Orban ar trebui să-și mobilizeze membrii de partid pentru a vota moțiunea, alături de PSD și AUR.

„Vom afla peste două sau trei zile ce au negociat azi. Când vedeţi vreo numire făcută... Eu, dacă aş fi în locul lui Orban, aş face un act de patriotism şi aş îndemna colegii să voteze această moţiune”, a conchis Ciolacu.

Camera Deputaţilor şi Senatul dezbate şi votează în plenul reunit de marţi, începând cu ora 14.00, moţiunea de cenzură a PSD împotriva Cabinetului Cîţu.