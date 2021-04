Marcel Ciolacu: A fost o criză de pubertate politică. Noul ministru al Sănătății este normal să se bucure de prezumția bunelor intenții / Ce urgențe are de rezolvat noul ministru (VIDEO)

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vorbit, miercuri, despre criza politică traversată de coaliție până acum, îmcheiată marți seară cu semnarea unui document care vine cu completări la acordul de formare a guvernului.

”Românii au plătit și economic. Avem cea mai mare creștrere a euro și cea mai mare datorie publică din ultimii 30 de ani.

România a fost, săptămâna trecută, singura țară care a rămas fără ministru al Sănătății în plină pandemie, când spitalele si secțiile ATI au rămas fără bani.

Toate aceste costuri au fost plătit de către români și de căre companiile economice din România.

A fost o criză de pubertate politică. Am avut de-a face cu partide politice imature care au pus orgoliile personale mai presus decât interesele românilor și ale companiilor românești.

Singura schimbare notabilă a fost faptul că prerogativele conferite de Constituție prim-ministrului au fost schimbate cu un acord al unei coaliții. Prim-ministrul Cîțu a devenit pisiCîțu pentru că înainte de a semna ceva va trebui să răsfoiască acordul coaliției să vadă dacă are voie sau nu. Dacă nu, va trebuie să sune toți președinții de partid din coaliție să-i roage frumos să-i dea voie să semneze.

Avem și un lucru bun din această criză, faptul că domnul Vlad Voiculescu nu mai este ministru al Sănătății. Ar fi putut face acest lucru de la prima moțiune depusă de PSD, nu să aștepte să se creeze acest dezastru.

Noul ministru al Sănătății este normal să se bucure de prezumția bunelor intenții, dar este obligatoriu să îndrepte și să repare urgență toate tâmpeniile făcute de Vlad Voiculescu”, a declarat Marcel Ciolacu, prezentând o listă cu cinci urgențe pentru noul ministru.

