Marcel Ciolacu a prezentat candidații PSD la primăriile din București: O echipă de profesioniști, nu precum cea însăilată de PNL și USR, după interesele de grup (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a prezentat, duminică, lista candidaților partidului la Primăria Generală a Capitalei și la primăriile de sector. Astfel, pentru Primăria Municipiului București candidează Gabriela Firea, care speră să obțină un nou mandat. Daniel Tudorache, Daniel Băluță, Daniel Florea și Gabriel Mutu vor și ei să-și înnoiască mandatele la primăriile sectoarelor 1, 4, 5 și 6. La Sectorul 2 candidează din partea PSD Dan Cristian Popescu, acum viceprimar acolo, iar la Sectorul 3 Aurelian Bădulescu, în prezent viceprimar al Capitalei. Marcel Ciolacu i-a lăudat pe aceștia ca fiind „profesioniști, oameni integri, competenți, cu vastă experiență administrativă”. În schimb, despre candidații PNL-USR/PLUS a spus că reprezintă o echipă hibridă, însăilată după interesele de partid și de grup. Ciolacu a mai ținut să acuze Guvernul PNL că a aruncat asupra autorităților locale sarcina de a gestiona epidemia de coronavirus și redeschiderea școlilor în plină criză sanitară, dar a dat asigurări că primarii PSD pot duce misiunea la îndeplinire.

„E o echipă coordonată de Primarul General, Gabriela Firea, o echipă de profesioniști, oameni integri, competenți, cu vastă experiență administrativă și chiar politică. Ei reprezintă siguranța că Bucureștiul va fi în continuare capitala îndreptată cu privirea către viitor”, a declarat Marcel Ciolacu.

El a acuzat apoi Guvernul PNL că a aruncat asupra autorităților locale sarcina de a gestiona răspunsul la epidemia de coronavirus, iar acum vor să facă același lucru și cu situația dificilă a redeschiderii școlilor în plină criză sanitară: „Îi cunoașteți pe toți. Cel puțin în ultimele luni au fost alături de bucureșteni în lupta cu pandemia, după ce Guvernul a mutat toată responsabilitatea gestionării pandemiei către autoritățile locale. Mai nou, vor să facă același lucu și cu redeschiderea școlilor. Deoarce nu găsesc soluții și sunt incompetenți, vor, de asemenea, să mute gestionarea redeschiderii școlilor către autoritățile locale”.

Ciolacu a precizat că doar primarii PSD au experiența necesară pentru a gestiona aceste probleme, nu și „echipa hibrid” de candidați pe care o propune PNL și USR-PLUS: „Singura echipă profesionistă care va găsi soluțiile cele mai corecte va fi echipa cu experiență a PSD și sub nicio formă echipa hibrid însăilată de PNL și USR la Vila Lac 1. După intersele de partid, au împărțit voturile bucureștenilor pe ascuns, pe aranjamente mici de grup și de partid”.

