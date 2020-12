Marcel Ciolacu a răbufnit după ce premierul și-a anunțat demisia: "Nu poţi să laşi ţara într-un haos pentru că te-ai supărat. Ce a făcut Orban este impardonabil"

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că demisia lui Ludovic Orban din fruntea guvernului după aflarea rezultatelor alegerilor parlamentare reprezintă un act de iresponsabilitate, având în vedere că nu mai pot fi emise ordonanțe de urgență iar Parlamentul nu mai poate fo constituit:

„Din acest moment, Guvernul nu mai poate emite ordonanţe de urgenţe. Noi nu avem constituit un Parlament. Toată această procedură poate să dureze şi o lună de zile. Ce face România în această lună de zile, când avem un lider politic care vremelnic ocupă funcţia de premier şi pleacă după funcţie. Dacă Guvernul nu e instituit la prima încercare, noi nu avem un Guvern cu drepturi depline în plină criză sanitară? Este un gest iresponsabil. Este normal când pierd alegerile că nu mai ai ce căuta în funcţie, dar până vine următorul Guvern îţi faci datoria până la capăt ca om de stat. Ei au pierdut alegerile, intrăm în logica constituţională în care partidul cu cele mai multe mandate merge primul să propună premierul. Funcţia de prim-ministru nu se părăseşte cum vrei. Nu poţi să laşi ţara într-un haos pentru că te-ai supărat. Ce a făcut Orban este impardonabil”, a declarat Marcel Ciolacu la Digi 24.

Liderul PSD a respins afirmațiile lui Klaus Iohannis potrivit cărora există în acest moment formată o majoritate de centru dreapta ce poate fi construită în jurul PNL:

„Am auzit preşedintele cum spune că forţele de centru-dreapta au 50%, dar a nominalizat că 25% are PNL, iar 15% are USR. Eu ştiu că fac 40%. Faţă de preşedintele României categoric am făcut altă matematică. Care e majoritatea? În acest moment nu avem oficial care sunte ponderile din parlament. Asta a înţeles Orban şi cu preşedintele României din tot votul de duminică al românilor? Să vină premierul să îşi anunţe demisia pentru că a fost sancţionat prin vot, pentru că a condus un Guvern incapabil şi corupt, dar să zici eu voi creiona o nouă majoritate. Păi ori ai pierdut alegerile, ori le-ai câştigat, omul lui Dumnezeu?”, a mai precizat Marcel Ciolacu.

De asemenea, acesta a subliniat că la Cotroceni PSD ia în calcul să îl propună premier pe medicul Alexandru Rafila.