Marcel Ciolacu, acuzații la adresa Guvernului: Au făcut alocări de aproximativ 380 de milioane, numai către cele trei formațiuni politice din actuala coaliție. Vom face plângeri penale (VIDEO)

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, acuză Guvernul că a alocat fonduri bugetare mai ales către județele conduse de reprezentanți ai celor trei partide din coaliție.

”Au venit cu o faimoasă anexă, 073, la bugetul de stat. Pentru prima oară, în 30 de ani, cu alocări de aproximativ 380 de milioane, numai către cele trei formațiuni politice care creează actuala coaliție. Cei care au pierdut alegerile și conduc guvernul României”, a spus Marcel Ciolacu.

Șeful PSD a anunțat că în acest caz social-democrații vor depune plângeri penale la adresa unor prefecți și miniștri.

"Împreună cu colegii mei am hotărât că vom face plângeri penale la toți prefecții care au fundamentat cheltuielile care au fundamentat cheltuielile de pe timpul lui Orban, care au fundamentat cheltuielile din Fondul de Rezervă din timpul domnului Ciucă. Singurul element comun al celor doi prim-miniștri este actualul prim-ministrul, domnul Cîțu care era principalul avizator, fiind ministru de Finanțe. Vrem să facem plângeri la toți miniștri care au avizat aceste cheltuieli prin HG. Mai mult, vrem să știm cum a trecut prin ședința de Guvern această anexă la buget, ce criterii s-au luat în considerare", a mai spus Ciolacu.

