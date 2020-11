Marcel Ciolacu: Adevăratul virus cu care se confruntă astăzi România se numește incompetență, se numește neglijență – pe scurt, PNL. Singurul vaccin anti-Orban este votul

Marcel Ciolacu, președintele PSD, susține că, „pentru a putea opri pandemia, trebuie să oprim mai întâi PNL să guverneze”. „Să îl oprim pe Orban să închidă școli, biserici, piețe, să îl oprim pe Cîțu să facă noi și noi împrumuturi, să o oprim pe Anisie să ne distrugă copiii”, a mai adăugat social-democratul.

