Marcel Ciolacu: ”Înțelegem necesitatea prelungirii stării de urgență, dar avem îngrijorările noastre clare” / Alina Gorghiu: ”Eu cred că niciun parlamentar nu poate fi atât de iresponsabil încât să de joace de-a eu nu votez prelungirea stării de urgență

Președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a făcut precizări, luni, în cadrul emisiunii ”Dosar de politician”, cu privire la faptul că social-democrații au anunțat că nu vor vota prelungirea ”stării de urgență în absența unor măsuri economice și sociale pentru cetățeni și mediul de afaceri”. În replică, senatoarea PNL Alina Gorghiu a susținut că prelungirea stării de urgență este absolut necesară de vreme ce, în România, vârful epidemiei de COVID-19 nu a fost încă atins.

”Astăzi am trimis o scrisoare către domnul prim-ministru în niște termeni normali, instituționali pentru că este cazul ca toate forțele politice să se așeze la masă. (...) Înțelegem necesitatea prelungirii stării de urgență mai ales că vin Sărbătorile Pascale și lucrurile pot fi scăpate de sub control, dar avem îngrijorările noastre clare. În primul rând, această transparență în privința achizițiilor. Vedem în fiecare zi că izbucnește câte un scandal în presă privind aceste achiziții care sunt reglementate printr-o ordonanță, nu au niciun fel de transparență. Românii trebuie să știe cine a beneficiat de această pandemie și s-a bucurat să câștige în aceste vremuri tulburi.

Marea problemă este în continuare testarea pe scară mai largă. Ne-am fi așteptat ca după 30 de zile să vină să dea un raport în fața românilor, nu în fața politicienilor sau a opoziției. Până acum, singurul proiect care e funcțional e cel cu 75% șomajul tehnic.

Ieșim și anunțăm pompieristic anumite lucruri, de imagine, dar în spatele lor, de 30 de zile nu se întâmplă nimic”, a susținut Marcel Ciolacu.

Pe de altă parte, Alina Gorghiu a declarat că niciun ales nu poate fi ”atât de iresponsabil” încât să nu voteze prelungirea stării de urgență.

”Eu cred că nimeni, în Parlamentul României, indiferent de partidul politic, în zilele acestea nu poate fi atât de iresponsabil încât să de joace de-a eu nu votez prelungirea stării de urgență pentru că am niște condiții de pus Guvernului României. Este absolut necesară prelungirea stării de urgență pentru că, așa cum spun specialiștii din domeniul sănătății, este absolut evident că perioada de maximă răspândire a bolii nu a fost atinsă. (...) Toți specialiștii au spus că în perioada Paștelui și imediat după va fi vârful acestei pandemii. Astăzi, Organizația Mondială a Sănătății a criticat țările care au relaxat aceste măsuri tocmai pentru că nu există la momentul acesta chei de control privitoare la sănătatea societăților din care fiecare dintre noi facem parte.

Cu privire la problemele pe care domnul Ciolacu le ridică și care au părut un soi de șantaj politic nu o construcție pe care vrea să o facă ca lider al opoziției, vreau să precizez că achizițiile publice pot fi oricând monitorizate și de PSD, și de presă, și de organele de anchetă. Dacă domnia sa cunoaște că s-au făcut achiziții ilegale, îl rog să se adreseze Parchetului pentru că genul acesta de acuzație politic, nesusținută de argumente, părerea mea este că dăunează foarte grav”, a spus Alina Gorghiu.

Președintele Klaus Iohannis a anunțat săptămâna trecută că este nevoie de o prelungire a stării de urgență care a fost instituită în țara noastră pe 16 martie, pentru o perioadă de 30 de zile.

”În cursul acestei săptămâni voi elabora textul, iar decretul va fi emis săptămâna viitoare. Starea de urgență va fi prelungită cu încă o lună”, a anunțat Klaus Iohannis.

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat luni că, în România, sunt confirmate 6.633 de cazuri de infectare cu COVID-19, adică o creștere cu 333 de contaminări în 24 de ore.

914 pacienți au fost declarați vindecați.

Bilanțul deceselor, în țara noastră, a ajuns la 331 de victime.

