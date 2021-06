Marcel Ciolacu: Am comandat o Dacia electrică, o să fie printre primele 10 astfel de mașini din România / PSD a organizat evenimentul ”Adevărata Vineri Verde” (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a declarat că a comandat pentru partid o maşină Dacia electrică şi va încerca să cumpere câte una pentru fiecare filială. Declarația a fost făcută în cadrul evenimentul ”Adevărata Vineri Verde”, organizat de social-democrați.

„Am decis că există o vineri verde şi, împreună cu domnul primar Băluţă, am venit cu Zoe (o maşină electrică). Am împrumutat-o pe Zoe. Data viitoare o să venim cu propria noastră Dacie electrică.

Am comandat-o şi o să fie printre primele 10 Dacii electrice din România. Încurajez autorităţile locale să cumpere astfel de maşini”, a declarat Marcel Ciolacu, la sediul central al PSD.

