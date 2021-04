Marcel Ciolacu: Am decis ca astăzi să depunem o nouă moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății (VIDEO)

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat luni că social-democrații au decis să depună, luni, o nouă moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu.

„Am discutat astăzi în Biroul Polițic Național despre situația absolut revoltătoare de la Spitalul Foișor. Am decis ca astăzi să depunem o nouă moțiune simplă împotriva ministrului Sănătății. Ținând cont de gravitatea situației, cerem Biroului Permanent al Camerei Deputaților ca în această săptămână să fie dat votul pe această moțiune simplă. Ministrul Vlad Voiculescu este responsabil de tot ceea ce s-a întâmplat și se întâmplă acum cu gestionarea pandemiei. Nu se fac teste, a întrerupt testarea și în școli, mortalitatea a ajuns pe locul 10 mondial (...) poate domnul Cîțu, prim-ministrul României, își dorește să ajungem pe primul loc, doar asta ar justifica menținerea în continuare a domnului ministru Vlad Voiculescu. Scuzele sale, pur și simplu, sunt penibile. Să ieși și să spui că cei care erau internați și au fost evacuați noaptea din Spitalul Foișor erau fericiți ne demonstrează că domnul Vlad Voiculescu este gol atât in suflet, cât și în cap”, a declarat Marcel Ciolacu.

