Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat joi, la finalul ședinței Comitetului Executiv al partidului, că social-democrații vor depune în luna august o moțiune de cenzură împotriva Guvernului Orban.

”Nu înțeleg obsesia președintelui Iohannis de a găsi vinovați în altă parte decât datele datele și statisticile oficiale în ceea ce privește pandemia și economia. Diperarea cu care atacă PSD confirmă faptul că Guvernul său a pierdut controlul total în gestionarea pandemiei și a crizei economice. Aceasta este rezultatul unei guvernări interesate doar de alegeri, de furat și de a împărți funcții publice către membrii PNL. Avem de-a face cu un guvern o credibilitate zero. Un haos mai mare decât este acum nu poate fi creat nici de către PSD sau de opoziție. De aceea, am hotărât, astăzi, depunerea unei moțiuni de cenzură în luna august. Colegii au propus ca la jumătatea lunii august să avem moțiunea depusă. (...) La baza moțiunii va sta Carta neagră a guvernării PNL, coronologic, dar și pe fiecare domeniu în parte”, a spus Marcel Ciolacu.

Întrebat dacă a discutat și cu lideri ai altor partide cu privire la susținereaa moțiuniii de cenzură, Marcel Ciolacu a răspuns: „Dacă nu am avea voturi din alte partide, moțiunea nu ar trece, deoarece PSD nu are majoritate în Parlament, chiar dacă președintele minte că are. Eu fac un apel la toată opoziția din parlament să voteze această moțiune de cezură, propusă de către PSD. În afară de USR, care nu se știe dacă e la guvernare sau în opoziție, toate partidele sunt în opoziție. Mai este și PMP, care e la guvernare”.

Totodată, președintele interimar al PSD a cerut din nou premierului Ludovic Orban să se prezinte în Parlament și să explice dacă alegerile programate în ultimele luni ale acestui an pot fi organizate în contextul epidemiei de coronavirus și dacă noul an școlar poate începe în condiții de siguranță în septembrie.

”De asemenea, aștept de la prim-ministrul Orban să vină în fața Parlamentului și să răspundă și să-și asume dacă poate organiza alegeri și poate deschide școlile în siguranță în luna septembrie. Este responsabilitatea exclusivă a domnului prim-ministru Ludovic Orban și, implicit, a președintelui Klaus Iohannis”, a mai spus Marcel Ciolacu.ȘTIREA ANULUI ÎN SHOWBIZ! ANDREEA BĂLAN ȘI GEORGE BURCEA NU MAI DIVORȚEAZĂ?! CUM A FOST FOTOGRAFIAT ACTORUL

În ședința CEx de joi, social-democrații au mai decis ca Vasile Dâncu să ocupe interimar funcția de președinte al Consiliului Național al partidului.

”Eu l-am propus pe domnul profesor Vasile Dâncu pentru a prelua interimar funcția de președinte al Consiliului Național. E normal să fie opinii diferite într-un partid, dar la vot au fost 48 de voturi pentru și unul împotrivă. (...) El e om de stânga, un profesor respectat, a fost vicepremier”, a precizat Marcel Ciolacu.

De asemenea, conducerea PSD a validat candidatura lui Neculai Onțanu la Primăria Sectorului 2 și a actualului viceprimar al Capitalei, Aurelian Bădulescu pentru Primăria Sectorului 3.

În ceea ce privește organizarea unui congres al PSD, Marcel Ciolacu a precizat: ”Astăzi am pornit procedurile interne de a avea loc acest congres. Zilele trecute am trimis o adresă către domnul Arafat și aștept de la dânsul răspuns pentru a vedea care sunt condițiile pentru a fi organizat acest congres. Era normal să declanșăm procedurile, vom vedea dacă congresul va putea avea loc pe data de 22 august”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.