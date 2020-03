Preşedintele interimar al Partidului Social Democrat (PSD), Marcel Ciolacu, a declarat joi seară în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” că amânarea alegerilor locale reprezintă "o opţiune", în contextul actual al crizei provocată de noul coronavirus.

"Vom vedea cum decurg lucrurile. Am văzut ce s-a întâmplat în Franţa. A fost un fiasco forţarea alegerilor locale în acest context, s-a şi anulat turul doi din Franţa. Cred că mai avem timp să discutăm aceste lucruri, să vedem în ce parte se îndreaptă... Este o opţiune şi amânarea alegerilor locale", a răspuns Marcel Ciolacu, întrebat dacă este de părere că alegerile locale ar trebui amânate.

