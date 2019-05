Noul președinte al Camerei Deputaților, partenerul de pescuit al lui Liviu dragnea, PSD-istul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, că “presupune” că va avea o altă abordare față de fostul său șef, trimis acum după gratii.

“Presupun că voi avea o altă abordare, dânsul (Liviu Dragnea. n.r) era şi preşedintele partidului, eu am scăpat de acest lucru şi nu îmi doresc acest lucru. Abordarea mea va fi foarte clară, cum am zis şi în Cameră, nu sunt şeful deputaţilor, am un singur rol în perioada următoare: de a intra, în primul şi în primul rând, în normalitate. În normalitate înseamnă respectarea cutumelor parlamentare, toate înţelegerile cu liderii de grup să fie de către toată lumea semnate. De exemplu, componenţa Biroului Permanent, comisiile, o să mă aplec mult mai mult pe organizarea şi gestionarea problemelor din Camera Deputaţilor politice”, a declarat Ciolacu, miercuri, după ce a fost ales preşedinte al Camerei Deputaţilor, potrivit news.ro.

Ciolacu i-a depășit la numărul de voturi pe Raluca Turcan (PNL) și Kelemen Hunos (UDMR). În ciuda mobilizării, PNL, PMP și USR-PLUS nu au reușit să-și impună candidatul unic, în persoana liderului liberal Raluca Turcan. Pro România, partidul lui Victor Ponta, nu a vrut să susțină candidatul Opoziției.

Deputatul de Buzău este un personaj controversat în mediul politic românesc. Cea mai răsunătoare prietenie a lui Ciolacu este cea cu Omar Hayssam. În tinereţe, în urmă cu aproximativ 20 de ani, Ciolacu apărea în fotografii, la vânătoare alături de sirianul condamnat pentru terorism după ce a pus la cale răpirea a trei jurnalişti.