Ciolacu: Alegerile anticipate sunt o necesitate când este o criză politică. Acum, în România, nu e criză (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, a declarat, pentru B1 TV, că în România nu există o criză politică, prin urmare nu se justifică organizarea de alegeri anticipate.

„Alegerile anticipate sunt o necesitate când este o criză politică. Acum, în România, nu e o criză politică eu nu o văd. Criză politică e când nu e o majoritate care să investească (SIC!) un guvern, când se caută anumite lucruri ca un anumit guvern să nu fie îndepărtat - iar nu-i. Parlament ales avem, anul viitor sunt alegeri, avem un premier și un guvern minoritar cum au mai fost, nu suntem la prima experiență. Avem și un președinte ales”, a declarat Ciolacu, pentru B1 TV.

La remarca moderatorului Silviu Mănăstire, că președintele Klaus Iohannis își dorește organizarea de anticipate, Ciolacu a răspuns: „Acum, dacă m-aș uita numai la Guvernul Orban, și eu mi-aș dori alegeri anticipate”.

Întrebat care miniștri îl nemulțumesc, șeful PSD s-a referit în mod special la Florin Cîțu, ministrul Finanțelor, care, în opinia sa, „nu are abilitățile necesare”.

