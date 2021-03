Marcel Ciolacu anunță că PSD solicită ”înființarea unei comisii de anchetă parlamentară privind falsificarea datelor pandemiei”: ”Este o lipsă de transparență totală” (VIDEO)

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat luni că social-democrații au decis să depună o solicitare de înființare a unei comisii de anchetă ”care privește falsificarea datelor pandemiei”.

”Domnul Cîțu ar fi cazul să lase politica deoparte și să înceapă să guverneze și să vadă problemele actuale ale românilor. Am decis azi în Biroul Politic Național depunerea solicitării privind înființarea unei comisii de anchetă parlamentară care privește falsificarea datelor pandemiei. Pandemia este o problemă de siguranță națională, iar difuzarea de informații false pe această temă este extrem de gravă și penală.

Sper ca USR să nu închidă ideea de transparență și să voteze înființarea acestei comisii, altfel USR este părtaș la aceste falsifiicări”, a declarat liderul social-democrat, luni, la Parlament.

Întrebat dacă solicitarea de înființare a comisiei de anchetă vizează declarațiile făcute de ministrul Sănătății, Marcel Ciolacu a răspuns: ”Vizează, în primul rând, declarațiile făcute de noi timp de un an, faptul că s-au falsificat date ca să se poată ține alegerile în România. Nu credem că acest lucru nu a fost știut și de către președintele României. Și vizează și postarea domnului ministru Vlad Voiculescu. De aceea am făcut apel la USR. (...) Ne-a explicat domnul ministru foarte clar cum nu s-au raportat ultimele două zile, iar unde erau focare de epidemie, au fost scoase din prognoze”.

"Este o lipsă de transparență totală, este evident. Netestându-se nu știm, de fapt, adevărul, dar sunt ferm convins că această comisie de anchetă va afla adevărul", a mai spus Marcel Ciolacu.

