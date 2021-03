Marcel Ciolacu anunță că PSD va depune o moțiune de cenzură la adresa Guvernului: „Avem suficiente argumente. Gestionarea pandemiei va fi una din teme”

Liderul PSD, Marcel Ciolacu, anunță că social-democrații vor depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului în actuala sesiune parlamentară. ”Este evident faptul că avem suficiente argumente” a declarat șeful PSD într-un interviu pentru G4 Media, precizând că una dintre temele principale ale viitoarei moțiuni va fi legată de gestionarea pandemiei de coronavirus.

Marcel Ciolacu: Categoric, vom depune o moțiune de cenzură în această sesiune parlamentară

”După cum știm, constituțional, opoziția are dreptul de a depune o moțiune de cenzură pe fiecare sesiune, și categoric vom depune o moțiune de cenzură în această sesiune, este evident faptul că avem suficiente argumente”, a declarat Marcel Ciolacu pentru sursa citată.

Referindu-se la modul în care Executivul a gestionat până acum criza generată de pandemia de COVID-19, Marcel Ciolacu spune că, din discuțiile cu deputatul PSD, Alexandru Rafila, este de așteptat ca în următoarele zile să apară ”un blocaj total în ATI”.

”Gestionarea pandemiei va fi una din temele moțiunii de cenzură (…) Iarăși suntem cu ATI-urile la maximum, acum se discută, după ce am micșorat numărul în ATI, cu 100 de paturi, acum se discută să mai mărim numărul la ATI, când suntem în plină criză. Nu există prevenție, nu există anticipare a unor pași. Mie domnul Rafila îmi explică foarte clar progresia și cum duc lucrurile. Din ce mi-a explicat mie, în patru-cinci zile deja avem un blocaj total în ATI. Și nimeni nu ia nicio măsură”, a susținut Ciolacu.

Ciolacu: Eu nu am știință de nicio reformă

Președintele PSD a vorbit și despre alte argumente luate în calcul de social-democrați în decizia de a depune o moțiune de cenzură la adresa Guvernului.

”Vorbim de reformele promise de actuala guvernare. Eu nu am știință de nicio reformă. S-a vorbit de “fără penali în funcții publice”, văd că sunt pe la Iași, pe la Piatra Neamț, mai ales din arcul guvernamental. Am vorbit să nu mai existe traseism, văd că, cu toate că are și probleme primarul Iașiului e unul dintre traseiștii plecați de la PSD la PNL. Am văzut că nici corupția nu mai este o temă, e o temă marginală, parcă așa a zis domnul Barna. Din “corupția ucide” acum a devenit o temă marginală. Dar oamenii mor pe capete. Ați văzut și intervenții la Onești, și spitalele care au ars”, a mai spus Marcel Ciolacu.

Anunțul șefului PSD vine la doar o zi după ce moțiunea simplă împotriva ministrului Economiei, Claudiu Năsui, a fost respinsă la votul din Senat. Asta după ce, pe 17 februarie, și moțiunea depusă împotriva ministrului Sănătății, Vlad Voiculescu, a picat la votul din Camera Deputaților.