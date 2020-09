Marcel Ciolacu anunță că PSD va modifica, săptămâna viitoare, rectificarea bugetară: Pensiile să fie mărite cu 40% / Profesorii ar putea primi un spor de 500 de euro

Marcel Ciolacu, liderul PSD și președintele Camerei Deputaților, a anunțat, marți, că săptămâna viitoare Parlamentul va modifica rectificarea bugetară, astfel încât să se revină la majorarea pensiilor cu 40%. Legea trecută de PSD și aliații săi prevede o astfel de creștere, dar Guvernul PNL a transmis de mai multe ori că aceasta nu poate fi susținută de buget, mai ales în actualul context de criză economică generată de coronavirus. Prin urmare, de la 1 septembrie, pensiile s-au mărit doar cu 14%.

PSD vrea ca profesorii să primească un spor de 500 de euro

Totodată, Ciolacu a mai anunțat că Parlamentul va adopta legea prin care profesorii să primească un spor de 500 de euro, așa cum au beneficiat cadrele medicale pe parcursul stării de urgență: „Am hotărât ziua de luni, Senatul să introducă pe ordinea de zi stimulentul pentru profesori. Sunt în linia întâi la fel ca și medicii. Este vorba de un stimulent de 500 de euro. Proietul va fi preluat marți la Camera Deputaților și va trece prin votul final urmând să fie trimis către promulgare”.

În schimb, premierul Ludovic Orban a făcut apel la parlamentari să voteze rectificarea bugetară așa cum a fost ea concepută de Guvern, căci nu mai sunt bani la buget pentru alte cheltuieli.

Orban a mai afirmat că dacă Parlamentul va modifica Ordonanța de Urgență, va ataca legea la Curtea Constituțională.



Marcel Ciolacu anunță bani în plus pentru autoritățile locale

Marcel Ciolacu a mai spus că parlamentarii vor avea grijă și să „echilibreze” fondurile acordate autorităților locale, deoarece Guvernul Orban a avut grijă să dea bani doar primarilor care au trecut de la PSD la PNL.

„Miercuri vom propune să facem un plen comun și să avem în discuție rectificare bugetară unde vom face modificare ca pensiile să fie mărite cu 40%. O sumă alocată către Start Up Nation și nu în ultimul rând o echilibrare corectă către autoritățile locale, către Consiliile Județene și primării, deoarce prin Hotărârea de Guvern s-a avut grijă doar de mita electorală și de primarii cumpărați de la PSD, iar la primăriile reședință de județ, nicio primărie sub administrația PSD nu a primit niciun ban”, a mai declarat Ciolacu.

