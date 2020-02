Liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, că vor avea loc noi alegeri la PSD Arad, întrucât alegerea lui Dorel Căprar nu a fost statutară. Ciolacu a precizat că acesta poate candida din nou la șefia organizației.

”Am explicat şi colegului meu, Dorel Căprar, care a venit că va fi demis, suspendat. Este exclus aşa ceva. Mă menţin pe aceeaşi linie, indiferent de anumite ieşiri ale unor colegi. Este liber să candideze din nou, conform Statutului, în litera Statutului”, a spus Marcel Ciolacu, precizând că va participa la alegerile de la Arad şi de la Satu Mare.

Deputatul Dorel Căprar, inculpat în dosarul şpăgilor de la DRDP Timişoara, a fost ales, vineri, preşedinte al PSD Arad. Conferinţa Extraordinară a avut loc, deşi conducerea partidului a cerut amânarea ei. Conferinţa judeţeană de alegeri vine în contextul unui conflict intern în PSD Arad, între Căprar şi Fifor. Mihai Fifor a refuzat să participe la şedinţă, apreciind că procedura este „viciată în profunzimea ei". (Detalii AICI)

Dorel Căprar, lider al filialei Arad, a fost chemat la DNA în luna decembrie pentru a fi informat că are calitatea de inculpat în dosarul şpăgilor de la vama Nădlac 2. Deputatul Căprar este acuzat de 12 infracţiuni de folosire a influenţei sau autorităţii.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.