Marcel Ciolacu, aproape de leșin în timpul conferinței de presă

Marcel Ciolacu, președintele interimar al PSD, aproape că a leșinat, duminică, în timpul conferinței de presă în care prezenta măsurile propuse de social-democrați pentru depășirea impasului provocat de pandemia de COVID-19. O ambulanță se îndreaptă către sediul formațiunii, iar jurnaliștii au fost scoși din sală, pentru a face loc intervenției.



Momentul a avut loc duminică, într-o conferință de presă în care liderul social-democrat prezenta programul „Repornim România”. Practic, este vorba despre setul de inițiative propus de PSD pentru depășirea impasului economic generat de pandemia de COVID-19 și restricțiile sale specifice. Odată cu acest moment, conferința de presă a fost întreruptă, iar sala a fost eliberată de personalul non-esențial, astfel încât să i se poată acorda îngrijiri medicale lui Marcel Ciolacu.

„Avem un pachet de 28 de măsuri, care va asigura repornirea imediată a activității economice pentru sectoarele cele mai afectate de COVID-19, sectoare ce reprezintă 45 de miliarde de euro. Vorbim de 20% din PIB și un milion de locuri de muncă din sănătate, turism, HoReCa, agricultură, industria auto sau electro-casnice. Toate ar începe să funcționeze imediat. Este un pachet de măsuri, ce poate fi finanțat 50% din fonduri interne și 50% din fonduri europene, care va costa mai puțin de 8% din PIB, mult mai puțin decât ceea ce alocă toate statele din jur”, fusese una dintre declarațiile demnitarului înainte de momentul cu pricina.

În acest moment, Marcel Ciolacu este conștient și se află în sala de conferințe. Rămâne de văzut dacă echipajul de pe ambulanță decide că este necesar ca șeful interimar al PSD să fie transportat la spital sau nu, precum și care au fost cauzele.

