Marcel Ciolacu: Birourile permanente vor stabili, marți, programul audierilor miniștrilor din Guvernul Orban II (VIDEO)

Președintele Camerei Deputaților, liderul interimar al PSD, Marcel Ciolacu, a anunțat că marți ar urma să fie stabilit calendarul audierii miniștrilor din Guvernul Orban II, precum și data votului de învestitură.

Ciolacu a evitat să anunțe o dată concretă, subliniind doar că vor fi respectate „Constituția, legile țării și regulamentele celor două camere”.

”Am înțeles că-s tot miniștrii ăia. Dar, la câte tâmpenii au făcut, o să fie și mai distractiv la audieri. PSD nu va vota cu domnul Orban. Este un scenariu să nu asigurăm cvorum, majoritate există în continuare, nu știu la ce ne-ar fi folosit. Dacă am fi trăit într-o Românie normală, ar fi contat. Doresc să trăim într-o Românie normală”, a declarat Marcel Ciolacu.

În cazul în care se va ajunge la alegeri anticipate, liderul interimar al PSD a precizat că are un sfat pentru liberali: ”Să aibă grijă să nu pună în ziua cu bacalaureatul copiilor. Suficient le-am răscolit viețile”.

