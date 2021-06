Marcel Ciolacu: Avocatul Poporului nu are în atribuții să laude un guvern, ci să îl monitorizeze. O să ne adresăm Comisiei Europene cu privire la încălcarea statului de drept (VIDEO)

PSD va sesiza Curtea Constituțională cu privire la revocarea Renatei Weber din funcția de Avocat al Poporului și se va adresa Comisiei Europene pentru a reclama încălcarea statului de drept în România, a declarat Marcel Ciolacu, liderul social-democraților, care a catalogat decizia coaliției majoritare drept una „inadmisibilă”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.