Marcel Ciolacu: Bugetul vostru, un dezastru pentru România / Nu PSD era formațiunea care ne-a ținut în case în timp ce voi furați. Întrebați-l pe Dan Barna dacă a dat cu subsemnatul la OLAF săptămâna trecută (VIDEO)

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a criticat în termeni duri proiectul de buget trimis în Parlament de guvernul coaliției formate din PNL, USR-PLUS și UDMR. Totodată, el a avut o replică și pentru acuzațiile ce au fost aduse partidului său de la tribuna Camerei Deputaților. „Nu era PSD formațiunea politică care ne-a ținut pe toți în casă în timp ce voi furați”, a spus liderul social-democraților, care a făcut și o aluzie la Dan Barna, spunându-i lui Florin Cîțu să își întrebe „prietenul de coaliție” dacă „a fost la OLAF săptămâna trecută să dea cu subsemnatul”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.