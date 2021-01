Marcel Ciolacu: Campania de vaccinare e oglinda Guvernului. Vor deschide școlile, dar nu sunt vaccinați profesorii. Nu sunt în stare să aibă un plan coerent

Marcel Ciolacu, președintele PSD, a reproșat guvernanților că nu au o comunicare transparentă pe subiectul vaccinării anti-COVID-19, că nu au avut un plan coerent, că nu sunt suficiente doze și centre de vaccinare și că platforma de înscriere e făcută în bătaie de joc. Ciolacu a mai spus că profesorii trebuiau să fie printre primii vaccinați, dacă tot președintele Klaus Iohannis a anunțat redeschiderea școlilor din 8 februarie.

Marcel Ciolacu acuză Guvernul de proasta organizare a campaniei de vaccinare anti-COVID-19

„USR vorbea de digitalizarea România. Poate să facă măcar platforma asta să funcționeze? Și cu platforma cu IMM-urile ne-am chinuit vreo șase luni. Această campanie de vaccinare e oglinda actualei guvernări. E cel mai important examen. Nu avem doze suficiente, nu putem ajunge la 70% (populație imunizată). În acest ritm, ajungem în trei - patru ani. Am văzut anunțul de la Coroceni că pe 8 februarie se redeschid școlile, dar ne-am uitat și la a doua etapă de vaccinare în planul Guvernului și profesorii sunt pe locul 13 sau 14 din 17. Deci profesorii sunt în a treia sau a patra grupă de vaccinare. E o incoerență, nu sunt în stare să aibă un plan coerent și o informare transparentă. Primele știri au fost că românii nu vor să se vaccineze și iată că românii vor să se vaccineze.

Oamenii vor, dar nu pot accela platforma. Nu sunt centrele, nu au încheiat acest parteneriat cu administrația locală. Noi nu avem buget. Neavând buget, nu se pot aloca banii”, a declarat Marcel Ciolacu, pentru TVR.

Acesta a mai reproșat guvernanților că nici nu vor să-și recunoască greșelile: „Cu tot respectul, domnule, dar după ce că-s proști mai sunt și fuduli. Nu se vede? E evident! nu sunt în stare să recunoască: ”nu funcționează, n-am fost în stare”. ”Toate lucrurile sunt perfecte!”. Când nu avem pe cine da vina, dăm vina pe români că nu vor să se vaccienze, că nu au votat cum trebuie”.

„Școlile sunt închise de un an și nici acum nu am făcut ceva coerent. Să vaccinezi prima dată profesorii! Deci vor deschide școlile și nu sunt vaccinați profesorii. Veți vedea că foarte multe școli vor fi închise”, a mai declarat Ciolacu.

Liderul PSD a spus apoi că decizia de închidere a școlile în noiembrie anul trecut a fost luată fără consultul specialiștilor: „E o incapacitate a fostului Guvern Orban de organiza să funcționeze școlile. Cel mai ușor când nu ești în stare să faci nimic e să închizi. Cum au făcut cu piețele. Închizând piețele, s-au aglomerat supermarketurile. Dacă nu ai capacitate administrativă, nu ai specialiști, ai adus numai politrucii partidului, i-ai tras la sorți...”.

A venit acasă și și-a găsit soţul în pat. Când a dat aşternutul la o parte, a împietrit! A plâns ...

Marcel Ciolacu: Mi-ar crăpa obrazul de rușine ca eu să mă vaccinez înaintea mamei mele

Ciolacu a mai spus că mama sa are peste 65 de ani și boli cronice și nu s-a putut înscrie pe platformă pentru vaccinarea anti-COVID-19: „A încercat nepotul meu aproape zilnic să facă acest lucru și am și spus că mi-ar crăpa obrazul de rușine ca eu să mă vaccinez înaintea mamei mele. Nu a reușit până acum... O să încercăm să vină la un spital, având și boală cronică, să încercăm s-o vaccinăm la București. Se încearcă de o săptămână sau de când s-a intra în această a doua etapă”.