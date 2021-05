Marcel Ciolacu: Categoric, o să depunem o moțiune de cenzură în această sesiune parlamentară. Nu e neapărat legată de PNRR, care va fi prezentat săptămâna viitoare în Parlament (VIDEO)

PSD va depune o moțiune de cenzură împotriva Guvernului condus de Florin Cîțu, a anunțat Marcel Ciolacu, duminică seară, la „Special B1” cu Nadia Ciurlin, unde a precizat că demersul social-democraților nu este neapărat legat de Planul Național de Redresare și Reziliență, reiterând că specialiștii formațiunii vor merge luni la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru continuarea discuțiilor pe tema PNRR.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.