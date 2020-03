Congresul PSD va avea loc pe 21 martie. Anunțul a fost făcut, marți, de președintele interimar al PSD, Marcel Ciolacu.

”Ținem congresul pe data de 21 martie. Vom avea un congres în aceeași procedură, cu un proiect politic și o echipă. În echipa mea nu voi merge cu președinți de organizații. Domnul Claudiu Manda deja este șeful de campanie al PSD și cred că acest lucru o să-i ocupe mult timp. (...) Din echipa pe care o să o prezint la Congres o să facă parte doamna Olguța Vasilescu. (...) S-a terminat această marotă și această luptă în interiorul PSD pentru funcții. ”, a declarat Marcel Ciolacu după ședința informală cu șefii județeni ai PSD.

Inițial, congresul PSD trebuia să aibă loc pe 29 februarie, însă a fost anulat din cauza apariției cazurilor de coronavirus pe teritoriul României.

„Având în vedere confirmarea primului caz de infectare cu COVID-19 pe teritoriul României, precum și faptul că o parte însemnată a delegaților la congresul PSD (președinți de Consilii Județene, primari, consilieri locali și județeni, precum și alți reprezentanți ai autorităților locale) sunt implicați în gestionarea pe plan local a măsurilor ce se impun pentru prevenirea răspândirii infectării cu COVID-19, conducerea interimară a PSD a decis amânarea Congresului planificat pentru sâmbătă, 29 februarie.

Considerăm că toți cei care sunt implicați la nivel local, în gestionarea amenințării cu care se confruntă România, trebuie să se ocupe acum de siguranța și sănătatea oamenilor, orice alte activități nefiind o prioritate”, au transmis social-democrații, la finalul săptămânii trecute, printr-un comunicat de presă

Congresul Extraordinar fusese programat încă din luna decembrie și avea drept scop alegerea unei noi conduceri, pentru a umple vidul de putere lăsat odată cu debarcarea Vioricăi Dăncilă. În momentul de față, singurul candidat la cea mai importantă funcție din PSD era chiar Marcel Ciolacu, actualul președinte interimar.

