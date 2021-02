Marcel Ciolacu: Cred că astăzi toți parlamentarii vom vota pentru renunțarea la indemnizațiile speciale. Invit coaliția pierzătorilor să dea mâine OUG și să meargă cu dreptatea până la capăt (VIDEO)

Deputatul Marcel Ciolacu, președintele PSD, s-a arătat de părere că toți parlamentarii vor vota miercuri pentru renunțarea la indemnizațiile speciale. În acest context, social-democratul a invitat coaliția de guvernare să dea joi o ordonanță de urgență pentru a merge „cu dreptatea până la capăt”.

