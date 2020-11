Marcel Ciolacu: Cred că e pentru prima oară când opoziția e acuzată că sabotează puterea prin Parlament / Am solicitat să nu intrăm în campanie electorală și să nu ținem acum aceste alegeri (VIDEO)

Marcel Ciolacu, liderul PSD, a comentat luni, în direct pe B1 TV, clinciul dintre social-democrați și Guvernul Orban pe tema bugetului de stat pentru anul 2021. În acest context, președintele Camerei Deputaților a explicat că i s-ar fi părut mai sigur ca alegerile parlamentare să se desfășoare abia după ce populația va fi vaccinată împotriva noului coronavirus, dacă va exista acel ser „pe care îl invocă domnul Orban”. „Nu moare România încă câteva luni în această structură a Parlamentului”, spune demnitarul.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.